KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, kadınların farklı ülke veya şehirlerde yaşasa da hepsinin eşit olduğunu ve kadınlara herhangi bir şiddetin uygulanmaması gerektiğini söyledi.

Kadın Kolları Başkanı Düğer, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Anıt Meydanı’nda yaptığı açıklamada, toplumun en önemli temel taşlarından birinin kadınlar olduğunu vurguladı.

Kadınların farklı ülke veya şehirlerde yaşasa da hepsinin eşit olduğunu ve kadınlara herhangi bir şiddetin uygulanmaması gerektiğini ifade eden Düğer, şöyle konuştu:

“Kadına yönelik şiddete karşı başarı sağlamak için toplumun her kesimi kadına yönelik şiddete karşı destek vermelidir. Kadınlara karşı çok yönlü bir şiddet uygulanıyor. Kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde önlenebilmesi için her kesimden insanımızın daha fazla duyarlılık göstermesi gerekiyor. Kadınların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması gereklidir.”