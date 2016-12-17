Kadınlar bisküvi yerken iki kere düşünmeli

Son yıllarda hızla büyüyen hazır yiyecek ile besin alışkanlıklarının fena sonuçlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Kısırlık oranının dünyada hızla artmasına, hazır gıda tüketiminin de etkin olduğunu belirtildi. Hazırlanmış gıdaların kısırlık üzerindeki etkileri ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda yer alan Bayan Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, kısırlığın bir sene uyumlu ilişkiye karşın hamile kalmama durumu olduğunu ve bu durumun gün geçtikçe arttığını söyledi.

“Hazırlanmış gıdalar hormon düzensizliği yapıyor”

Hazırlanmış gıdaların horman düzensizliğine yol açtığını kaydeden Doç. Dr. Çoksüer, “Burada en önemli etken, teknolojinin, endüstrinin bize dayattığı beslenme biçimimizin hazırlanmış gıdalara dayandırılmasıdır. Bu hazır gıdalar, raf ömrü uzun olan maddeler hem bayanlarda ayrıca erkeklerde hormon düzensizliği yaparak kısırlık yapabilmektedir. Tabi bunlarda, salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalar ya da raf ömrü uzun olan bisküvi gibi hazır yiyecek tüketimi kısırlığı tetikleyen manâlı faktörler arasındadır. Öteki faktörler, bilhassa sigara ve içki tüketimi, soluduğumuz benekli hava ve su tükettiğimiz plastik maddeler bile artık kısırlığa önemli anlamda neden olabilmektedir. Hazır gıdalar, erkeklerde erkeklik hormonlarında ahenksizlik yaparak, sperm kalitesi ve sayısını azaltmaktadır. Kadınlarda ise yumurtaların kalitesini azaltarak kadınlık hormonunu düzensizleştirerek hem yumurta kalitesini bozmakta hem de embriyonun rahime tutunmasını azaltmaktadır. Hazırlanmış yiyecek tüketimini olası olduğunca hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsak, besin biçimimize ağırlık vermemiz lazım” dedi.

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