Kadınlar mahalle bakkalını kursa çevirdi

İpekyolu Ahali Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Cevdet Paşa Mahallesi’nde açılan dikiş kursunda kadınlar imkansızlıklar içerisinde meslek öğrenerek, aile bütçelerine katkı maddesi karşılamak istiyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, kıt imkanlara rağmen ellerinin ulaştığı yeniden bilhassa kadınlar için kurslar açtıklarını ifade ederek, “Bu kursumuz da mahallede yer alan bir ressam öğreticimizin gayretleri ile açıldı. Mahallede yer alan azimli bayan kursiyerlerimiz evlerinde getirdikleri dikiş makineleriyle burada hem meslek öğrenmeye çalışıyor keza de ürettikleri bölgesel kıyafetlerle aile bütçelerine katkı maddesi sağlamaya çalışıyorlar” dedi.

“21 kursiyerimiz bulunmaktadır”

Daha önce ev hanımı olan ve çalışmadığını açıklayan sanatçı öğretici Filiz Atsız, eşinin işlerinin yolunda gitmemesi üzerine böyle bir kurs açmaya karar verdiğini belirterek, “2 çocuk annesiyim. Eşimin işlerinin kötü gitmesi üstüne insanlar eğitim merkezine başvurdum. Başvurumun kabul edilmesi üstüne kısa bir zaman önce burada kurs vermeye başladım. Yaklaşık 21 kursiyerimiz bulunmaktadır. Daha önce hiçbiri dikiş bilmeyen kursiyerlerimiz, bir ay gibi kısa sürede dikiş nakış öğrendiler. Bu sayede hesaplı özgürlüklerini elde eden semt kadınlarımız, aynı zamanda yeteneklerini ve maharetlerini de sergiliyorlar” diye konuştu.

“Her şeye karşın ciddi bir istek var”

Bulundukları alanın fazla sıcacık ve imkanlarının kıt olduğunu anlatan Atsız, “Lakin bizler her şeye rağmen elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız kısıtlı imkanlara karşın azim ediyorlar. İmkanlarımız daha iyi olsaydı daha hoş işler ortaya koyardık. Lakin her şeye karşın mahallede ciddi bir talep var. Birçok arkadaşımız, yer olmadığından kayıtlarını bir sonraki döneme bıraktı. Burada giyim alanından nevresimden bölgesel elbiselere değin her şeyi üretip satmaya çalışıyoruz. Özellikle kursiyerlerimiz yaz dönemlerinde güzel kazançlar elde ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Burayı kömür sobası ile ısıtmaya çalışıyoruz”

Kursiyerlerden Aysel Yeşil de, bir aydır kursa devam ettiğini açıklama ederek, “Dikiş üzerine bayağı yeni şeyler öğrendik. Nevresim ve kıyafet dikmeyi öğrendik. Makineleri kullanmayı ve parçalarını yağlamayı da öğrendik. Gördüğünüz gibi burayı kömür soba ile ısıtmaya çalışıyoruz. İmkanlar kısıtlıdır. Baskı şartlarda bir şeyler öğrenmeye ve üretmeye çalışıyoruz. Bu ürettiklerimizi satarak paraya çevirip aile bütçesine katkıda bulunmak istiyoruz. Sayımız epeyce artı, makine sayımız az. En önemlisi de burada ürettiklerimizi satıp paraya dönüştürebileceğimiz kayıtlı bir yerimiz maalesef yok” biçiminde konuştu.

Kursta dikiş nakış anlamında her şeyi öğrendiklerini anlatan Canan Yeşilova, “Kendimizi geliştirerek aile bütçemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Dar bir alanda ve kısıtlı imkanlarla bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz” dedi.

öte yandan kursta denetim yapan İpekyolu Halk Müziği Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser de, kadınların azmine tanık olduklarını belirterek şunları söyledi:

“İpekyolu Ahali Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak ilçemiz sınırları içerisinde bulunan en ücra köşelere dek ulaşmış durumdayız. derhal denetlediğimiz kursumuz bize gelen usta öğreticimiz gördüğünüz gibi eski bir dükkanı kursa çevirerek semt kadınlarına iş öğretmeye çalışmaktadır. Burada 21 kursiyerimiz bulunmakta ve kursiyerlerimiz burada ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine yardım sağlamaktadırlar.”

“135 tane aynı kursumuz var”

Alet eksikliklerinden nedeniyle buraya dikiş makinesi veremediklerini de anlatan Kayakeser, “İlçemiz genelinde 135 tane aynı kursumuz var. Hepsine makine yetiştirme şansımız değil. Bu kursumuza cihaz vermemişiz, usta öğreticimiz kursiyerlerin evlerinde getirdikleri makinelerle kursa devam etmektedir. Bu kurslarımızın ana amaçlarına ulaşabilmeleri için güzel mekanlara ve güzel imkanlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

