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Kadınların yürüyüşüne OHAL engeli

Kocaeli Kadın Platformu 25 Kasım Kadına Karşın Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile Belediye Iş Hanı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedi.

26 Kasım 2016 Cumartesi, 00:48
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Kocaeli Kadın Platformu 25 Kasım Kadına Karşın Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile Belediye Iş Hanı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. Polis ekipleri OHAL sebebiyle kadınların basın açıklamasına izin vermedi. Grup Belediye Iş Hanı önünden Sabri Yalım Parkı’na içten yürüyüşe geçti. Yürüyüşe müsade vermeyen emniyet güçleri ile kadınlar arasında arbedeler yaşandı. Güvenlik güçleri yürüyüş sırasında grubun slogan atmasına izin vermeyince kadınlar şarkı söylemeye başladı. Ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. 

Mehmet Oğuzhan Altun

engeli haber kadınların OHAL yürüyüşüne

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