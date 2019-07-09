KAEÜ Rektörü Karakaya pilot üniversite çalışmalarını anlattı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, tematik üniversite toplantısında Kırşehir'in pilot üniversite çalışmalarını anlattı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından senato salonunda düzenlenen tematik üniversite toplantısına, Rektör Karakaya'nın yanı sıra 12 üniversite rektörü katıldı.
Toplantıda konuşan Karakaya, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projeleri kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tarım ve jeotermal alanda 7 ayrı proje ürettiğini, projelerin de birçoğunu hayata geçirmeye başladıklarını anlattı.
Hazırlanan projelerin sadece Kırşehir'e değil bölgeye de olumlu yönde ciddi katkılar vereceğini vurgulayan Karakaya, 'Termal Sahalarda Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi, Termal Seralarda Kümelenme, Kaba Yem Üretim, Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JOKAREM), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ile Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) Projeleri'nin üniversitenin tarım ve jeotermal alanda hazırladığı projeler olduğunu aktardı.
Kırşehir’de jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımının yaygınlaşması amacıyla çekirdek bir ailenin işletebileceği örnek sera modeli kurarak, kırsaldan kente göçü önleyecek alternatif bir faaliyet alanını oluşturduklarını anımsatan Karakaya, şunları kaydetti:
"Kaba yem konusunda amacımız bölgede yem bitkileri kültürünü, tarımını tanıtmak, çiftçilere yem karpuzu, hayvan pancarı, sorgum gibi türleri öğretmek, nadas alanlarında kışlık tek yıllık yem bitkileri tarımı yapmak suretiyle nadas alanlarını daraltmak, yeni ürünler oluşturmaktır. Bölgede mevcut ceviz sektörünün sorunlarını gidermek ve güçlenmesini sağlamak, ceviz üretim miktarının ve elde edilen ürünlerin değerini artıracak üretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla da ciddi çalışmaları sürdürüyoruz. Jeotermal kaynaktan en iyi şekilde yararlanarak sağlık alanında, geleneksel tedavi yöntemleri ve gelişmiş teknoloji ile Kırşehir’i sağlık turizminin başkenti yapmak istiyoruz."
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