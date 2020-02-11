KAEÜ'de öğrenciler için yeni yemekhane
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) öğrenciler için 840 kişilik yeni yemekhane hizmete girdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ öğrencilere daha kaliteli hizmet sunmak ve öğrencilerin zaman sorununa çözüm üreterek sıra beklemeden yemek alabilmeleri için Süleyman Türkmani Yemekhanesini hizmete sundu.
Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni yemekhanede gündüz ve gece eğitim alan 840 kişiye aynı anda yemek verebileceğini aktardı.
Öğrencilerin yemek ve barınma sorunları ile yakından ilgilenerek ve çözüm odaklı bir yaklaşım ile hareket ettiklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:
"Sık sık yapılan rektör öğrenci buluşmalarında ortaya çıkan istekleri yerine getirilmeye gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin her biri bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimiz yemek yemek için sıra beklediklerini ve bu sırayı beklerken zaman kaybettiklerini söylediler. Onlar için zaman çok kıymetli ve bu alanda düzenleme yapmamız gerekti. Tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olan ve ikinci öğretim öğrencilerinin de faydalanacağı Süleyman Türkmani Yemekhanesini de hizmete açtık. Öğrencilerimiz temel ihtiyaçlarını da sorunsuz bir şekilde karşılamalılar. Tüm öğrencilerimizin kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini istiyoruz. Onlardan gelen tüm talepleri göz ardı etmeden hayata geçiriyoruz."
-
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam'ın ziyaretleri
-
KAEÜ'de öğrenciler için yeni yemekhane
-
Milletvekili Yıldız, Nallıhan'da ziyaretlerde bulundu
-
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi:
-
Sivaslı aşıklardan sazlı sözlü hakem tepkisi
-
Niğde Belediyesi Özgecan Aslan'ın fotoğrafını billboardlara astırdı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.