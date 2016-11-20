Kafeler soğukta üşüyen hayvanların sığınağı oldu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle sokak hayvanları, çareyi kent merkezindeki kafelere sığınmakta buluyor.

Kent merkezindeki Porsuk Çayı kenarında bulunan kafelerde sıkça rastlanılan sokak hayvanlarına müşteriler de ilgi gösteriyor.

Kafeterya işletmecisi Barış Çavdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havalarda işletmenin bahçesindeki ısıtmalı bölümlere sığınan sokak hayvanlarına destek olduklarını söyledi.

Eskişehir halkının sokak hayvanları konusunda duyarlı olduklarını ifade eden Çavdar, “Korkan müşterilerimiz de oluyor fakat onlar da sonuçta can taşıyor. Bizler de bir şekilde onları mekanımızda misafir ediyoruz aslında. Genel olarak insanlarımız iyi niyetliler. Bu anlamda hayvanlara da iyi davranıyorlar.” diye konuştu.

Kafeterya müşterilerinden Emrah Kalem de iki köpeğinin bulunduğunu belirterek, genellikle köpeğini de misafir edebilecek kafeleri tercih ettiğini söyledi.

Çok fazla il gezdiğini fakat Eskişehir kadar sokak hayvanlarına sahip çıkan bir yere rastlamadığını belirterek, “Sokak hayvanları zaten kış mevsiminde bir kafeteryanın içerisinde sandalyeye oturmuyor, çay sipariş etmiyor. Tek derdi ısınmak. Duyarlılık gösterip misafir eden işletmelere de o kafeteryada sokak hayvanlarının ısındığını görüp tepki göstermeyen vatandaşlara da teşekkürü bir borç bilmeliyiz.” dedi.