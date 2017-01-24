Kafes avcılarına 12 bin 344 lira ceza

KONYA (AA) – Konya’da, yasak olan kafes avcılığı yaptığı iddiasıyla 18 kişiye 12 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Konya’nın muhtelif alanlarında av koruma faaliyetleri kapsamında denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde yasak olmasına karşın kafesle kuş avladıkları tespit edilen 18 kişi hakkında işlem yapılarak, 12 bin 344 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak avda kullanılan 4 av tüfeği ile imha edilmek üzere kafeslere el konuldu.