“Kağıdın efendisi” patentiyle dünyaya açılmak istiyor
ESKİŞEHİR (AA) – EMRAH YAŞAR – Eskişehir'de, kendi geliştirdiği metotla atık kağıtları takı ve süs eşyalarına dönüştüren emekli astsubay Ali Rıza Kart, ilgi gören tekniğini ve ürünlerini dünyaya tanıtmak için çabalıyor.
Atık kağıtlardan kendine özgü teknikle bir eşi bulunmayan takı, tespih ve süs eşyaları yapan iki çocuk babası 51 yaşındaki Kart, 18 yıl önce keşfettiği teknikle ürettiği 50 bine yakın kolyeyi kişiye özel anlayışıyla katıldığı festivallerde tanıtıyor.
"Sevda ve sabır işi" diye nitelendirdiği takı, tespih ve süs eşyalarını üretmek için kimi zaman bir hafta kimi zaman ise aylarca uğraş veren Ali Rıza Kart, keşfedip "kağıdın efendisi" adıyla patent başvurusunda bulunduğu bu tekniği Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yurt ve dünya çapındaki festival ve organizasyonlara katılıp tanıtmak istiyor.
AA muhabirine 18 yıl önce elindeki kağıt parçalarıyla "acemice" oynarken keşfettiği tekniğin hikayesini anlatan Kart, atık kağıtları değerlendirebileceğini düşünerek çeşitli objeler yapmaya başladığını söyledi.
Kart, yaklaşık 10 yıl önce de kağıttan tespih ürettiğini dile getirerek, "Eserlerimin hiçbiri torna ya da makineye girmez. Her birini tek tek ellerimde işlerim. Bu tanelerle günlerce evlat gibi ilgilenirim. Yoksa istediğiniz o kalibreye asla ulaşamıyorsunuz." ifadesini kullandı.
Çocuklarına miras bırakacağı tespihe, söylemek istediklerini yazdığını dile getiren Kart, "Tespihin her bir tanesinde bir öğüt var. Bir kronolojik sırayla dizdim. Numaralandırmayı çözmeleri gerekiyor. İmamede izlenecek yol, küçük tanelerde numaralandırmanın şifreleri bulunuyor. O sırra vakıf olduklarında define bulmuş gibi olacak iki kızım. Aslında her öğüdün bir define olduğunun bilincine varmalarını istiyorum." diye konuştu.
– "Dünyaya Türkiye'den yayılmasını istiyorum"
Kart, ortaya çıkardığı tekniğin dünyada kimsenin yapmadığını fark ettikten sonra patent müracaatında bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) müracaat ettiğinizde bu konu araştırılıyor. Bunun bir temsilcisinin olmadığını fark ettik. Türkiye ve memleketim adına bu patenti alırsam mutlu olacağım. Sanat şüphesiz ki insanlar içindir. İnsanlar çok kıymetlidir. Yaptıklarım ve tekniğim medya aracılığıyla duyulunca İngiltere'den bir üniversite hocası geldi, beni ülkesine davet etti. 'Bu sanatı İngiltere'den dünyaya yayalım.' teklifinde bulundu ama ben reddettim. Memleketimin insanı dururken neden gidip bir İngiliz'e öğreteyim."
Tekniğinin geliştirilmeye, projelendirmeye, desteklenmeye muhtaç olduğunu aktaran Ali Rıza Kart, şunları kaydetti:
"Geliştirilir, desteklenir, eğitilirse bu teknik dünyada sansasyonel bir sanat dalı haline gelecektir. Ülkeme has bir sanat olmasını istiyorum. Bundan yüz yıl sonra geleneksel bir sanat olacaksa eğer Türk geleneksel sanatları adı altında anılsın isterim. Kağıttan yaptığım tespihimi masaya koyduğumda, bir tespih üstadının bunu saatlerce incelediğini biliyorum. 'Bu nasıl bir kağıt, bunu nasıl yaparız?' gibi diyaloglarla karşılaşıyorum. İnsanların eserlerime teveccühünü gördüğüm için bu tekniğin dünyaya Türkiye'den yayılmasını istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yurt ve dünya çapındaki festival ve organizasyonlara katılıp bunu tanıtmak istiyorum."
Kart, sanatını tanıtmak ve öğretmek için belediyeler ve çeşitli kurumların eğitim etkinlikleri, festivaller gibi birçok organizasyonlarda yer aldığını belirterek, "CNR Expo Center İstanbul Bijuteri Fuarı, Tesettür Fuarı, Antalya'daki Yorex Yöresel Ürünler Fuarı'na katıldım. Afyon Kocatepe ve Uludağ üniversitelerinde de davet üzerine eğitimler verdim." diye konuştu.
-
Tabduk Emre Nallıhan'da anıldı
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine ziyaret
-
Konya'da otomobil, park halindeki iş makinasına çarptı: 5 yaralı
-
Bilkent Sanat Sokağı müzayedeyle açıldı
-
“Dünya Kuş Gözlem Günü”
-
Konyaspor-Beşiktaş 21 yaş altı futbol maçında çıkan olaylar
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.