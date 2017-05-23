Kağıt rölyef eserler beğeniye sunuldu

KONYA (AA) – Konya Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Karapınar Kurs Merkezi’nde düzenlenen kat’ı (kağıt rölyef) kursunda öğrencilerce yapılan eserler düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Kağıt rölyef sanatı öğreticisi Elif Ünaler ve öğrencilerinin yaptıkları kağıt rölyef eserlerden oluşan sergi, Karapınar Valide Sultan Müzesi’nde açıldı.

KOMEK Karapınar Kurs Merkezi Müdürü Ali Tuna, Osmanlı’da “kat’ı” olarak bilinen kağıt rölyef sanatında açtıkları ilk kursun ardından sergi düzenlediklerini ifade ederek, “Bu eserlerin yapımı kimisi bir, kimisi iki ay sürüyor. Son derece özveri isteyen bir sanat. Üç gün açık kalacak olan sergimizde 100 eser yer alıyor. Bu sanatın ilçemiz de olması son derece önemli. Emeği geçenleri kutluyorum.” diye konuştu.

Açılışa, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Yayla ile diğer davetliler katıldı.

