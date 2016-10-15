“Kağıttan orkestra” kurmak için enstrüman yapıyor

ESKİŞEHİR (AA) – SİNAN BALCIKOCA – Eskişehir’de, hobi olarak başladığı ve patentini aldığı teknikle atık kağıtları takı, tespih ve süs eşyalarına dönüştüren emekli astsubay, hayalini kurduğu kağıt enstrümanlardan orkestra kurma işine ney üreterek adım attı.

Emekli astsubay 50 yaşındaki Ali Rıza Kart’ın, çöpe atılan kağıtları bir araya getirip, kendine özgü tekniklerle ürettiği ney, kamıştan yapılan ile benzer sesi veriyor. Orijinalleri ile aynı ebat ve özelliklere sahip ney, neyzenlerden de tam not aldı.

Kart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce elindeki kağıt parçalarıyla oynarken “acemice” bu sanatla tanıştığı söyledi.

Daha sonra atık kağıtları değerlendirebileceğini düşünerek, çeşitli objeler üretmeye başladığını dile getiren Kart, şunları kaydetti:

“Atık kağıtlardan takı, tespih, süs eşyaları olmak üzere şimdiye kadar binlerce eser ürettim. Bir insanın buruşturup attığı kağıdı bir kuyumcunun vitrinine koyabilmenin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu, şu an bilinen bir sanat değil. Bunu ben kendim buldum. ‘Kağıt sanatı’ adı altında bunun uluslararası patentini aldım. Bu alanda ulusal ve uluslararası eğitim veriyorum. Bu sanatla ilgili sırlarım yok. Bildiğim her şeyi insanlara öğretmek istiyorum.”

– “Atılmış kağıtların bu şekilde kullanılması israfı önler”

Kart, takı ve süs eşyaları dışında atık kağıtlarla enstrümanlar üretmeyi hayal ettiğini söyledi.

Hayaline ney üreterek ilk adımı attığını dile getiren Kart, şunları ifade etti:

“Bir arkadaşının neyinin kırıldığını öğrendim. Bunun için ilk olarak ney yapıp o arkadaşıma verdim. Kendisi benim ürettiğim neyi çaldı ve diğer neylerle birebir aynı sesi çıkardı. Enstrümanlarla ilgili bilgim olmadığı için bir diğerine bakarak bu neyi ürettim. Hayalim tamamen kağıttan enstrümanlardan oluşan fonksiyonel bir orkestra kurmak. Keman, gitar gibi tüm aletleri üretmek istiyorum ama bunun için atölye şartları lazım. Ben küçük parçaları evde yapıyorum ama diğerleri için atölye şartlarına ihtiyaç var.”

Kart’ın ürettiği neyi üfleyen Oğuz Kayalı da 15 yıldır başta ney olmak üzere çeşitli müzik aletleri ile ilgilendiğini belirterek, ”Yaklaşık 15 yıldır ney çalıyorum. Daha önceleri kamıştan yapılan neyleri üfledim. Kağıttan yapılan ney ile her türlü parçayı çaldım. Sesi neredeyse gerçek neyle aynı.” dedi.