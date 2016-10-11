“Kahraman binbaşı”dan FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Ankara’da Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığından tankları çıkarmaya çalışan darbeci askerleri derdest eden ve bu araçların dışarıya çıkarılmasını engellemek için bozulması emrini veren eski binbaşı Barış Dedebağı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği gayret ve fedakarlığı göstermeyen bürokratlar bulunduğunu öne sürerek, “Peygamberimiz sahabenin başında olduğu halde, okçular tepesinin terk edilmesinden dolayı yaşadıkları dersi hiçbir zaman unutmamalıyız.” dedi.

Konferansa katılmak üzere Nevşehir’e gelen ve bir süre önce Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına (KDGM) müşavir olarak atanan Dedebağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KGDM’deki yeni görevinde terörle mücadele ve istihbarat konusunda çalışmalar yürüteceğini bildirdi.

Özellikle askeri alanda taraf değiştiren ve kendini gizleyenleri, askeri hiyerarşiyi bilen ekibi ile bulmak için çaba göstereceklerini belirten Dedebağı, “Askeri alanda taraf değiştiren, askeriyenin içindeki terörist ve hainleri, hiyerarşiyi iyi bilen arkadaşlarımızla birlikte çözebileceğime inanıyorum.” diye konuştu.

FETÖ’nün ülke içinde güçlenmesinin, bürokrasideki ciddiyetsizlikten kaynaklandığını savunan Dedebağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği gayret ve fedakarlığa uzak duran bürokratlar nedeniyle hızlı ve pratik tedbirler alınamadığını dile getirdi.

Dedebağı, devletin yetkili kademelerince alınan kararların sahadaki görevlilerce yeterli önem verilerek uygulanmamasını gözlemlediklerini söyledi.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından çıkarılan derslerin önemini vurgulayan Dedebağı, halkın karamsarlığa kapılmaması ve gevşememesi gerektiğini ifade etti.

Dedebağı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bazı bürokratlar sanki devlet taraftarı olduğunu göstermekten korkar gibi hareket ediyor. Üzerinde ölü toprağı var gibi gevşek davranıyorlar. Cumhurbaşkanı’nın gösterdiği gayret ve fedakarlığı göstermeyen bürokratlar var. Bunlar FETÖ’cü diyemem ama değillerse bile bunlar devlete zarar veriyorlar. Alınması gereken hızlı ve pratik tedbirler varken, mevzuatla zaman kaybedenler yüzünden mevzi kaybediyoruz. Benim en çok dikkatimi çeken ve acısını yaşadığım olay şu, laboratuvar ortamında konuşulan, adeta hayalden ibaret kalan şeylerin sahaya uygulanması büyük önem arz ediyor. Bugün gelişmiş devletler aldıkları kararları sahada çok iyi uyguluyor, takip ediyor, destekliyor ve besliyor. Siz ne kadar önemli karar alırsanız alın, kararın ederi, başarısı sahada icracının ahlakı, zihniyeti, gücü ve kuvveti kadardır. Peygamberimiz sahabenin başında olduğu halde, okçular tepesinin terk edilmesinden dolayı yaşadıkları dersi hiçbir zaman unutmamalıyız. FETÖ’nün deşifre olmamış veya taraf değiştiren elemanları var, buna ‘yok’ demek aklı inkar etmek olur ancak bu orduda vatanını milletini seven ahlaklı, dürüst mensupları var. Nerede yanlış bir şey olsa karşı duracak insanlar da var.”