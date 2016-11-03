“Kahramankazan” yazılı kimliğe yoğun talep

ANKARA (AA) – Ankara’nın Kazan ilçesinin isminin “Kahramankazan” olarak değiştirilmesinin ardından vatandaşlar, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi için nüfus müdürlüğüne akın etti.

Kazan’a “kahraman” unvanı verilmesinin ardından nüfus cüzdanlarının doğum yeri bölümüne “Kahramankazan” yazılmasını isteyen vatandaşlar, mesai saatinin başlamasıyla nüfus müdürlüğünün önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Nüfus cüzdanını değiştirenler arasında Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile eşi Meral Ertürk de yer aldı. Müdürlüğe gelen Ertürk ve eşi, “Kahramankazan” yazılı yeni nüfus cüzdanlarını aldı.

Nüfus müdürlüğü yetkilileri, Kahramankazan’ın sisteme eklenmesinin ardından ilk gün nüfus cüzdanını değiştirenlerin sayısının 2 saat içerisinde 100’ü aştığını söylediler.

– “Tabelacılar çok sevinçli”

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan halkı olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

“Tüm Kazan halkında tatlı bir telaş, tatlı bir heyecan yaşanıyor. Kimi pasaportunu, kimi ehliyetini kimisi de kimliğini değiştiriyor.” diye konuştu:

“Tabelacılar çok sevinçli. Bize verilen ‘kahraman’ unvanını, 81 il, 957 ilçe adına, ülkemiz ve milletimiz adına aldığımızın bilincinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah bir daha kanlı ve acımasız 15 Temmuz geceleri göstermesin milletimize. Türk milleti 15 Temmuz’da vatanı uğrunda yapamayacağı hiçbir şey olmadığını ortaya koydu. Bu ülkenin, milletin feraseti ve basiretiyle, karşısında en modern silahlar da olsa neler yapabileceğini dünyaya gösterdi.”

Önemli olan hain darbe girişimini gelecek kuşaklara anlatmak olduğunu dile getiren Ertürk, “Önümüzdeki yıl cipli kart alacak olmamıza rağmen Kahramankazan halkı heyecanlı. Ben de kahraman unvanlı bir nüfus cüzdanı taşımak istedim. O yüzden eşim ve çocuklarımla nüfus müdürlüğünün yolunu tuttuk. Halkımız da Kahramankazan unvanlı nüfus cüzdanlarını taşımak istedikleri için nüfus müdürlüğüne akın etti.” dedi.