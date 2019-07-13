Kahramankazan'da “15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi” açılacak
ANKARA (AA) – FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin engellenmesinin sembollerinden birisi haline gelen Kahramankazan'da, "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi" açılacak.
Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamada, 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak müzede, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlar tüm gerçekliğiyle anlatılacak.
Müzede, şehit ve gazilerin eşyaları sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, görsel sunumlar yer alacak.
Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir yandan 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşların hüznünü yaşadıklarını bir yandan da tarihin sayfalarına altın harflerle kazınmış ve eşine az rastlanır bir destana imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
"O gece Kahramankazanımızdan ve ülkemizin her yerinden yükselen ruh, Çanakkale Zaferi'nde ve İstiklal Harbi'nde yükselen ruhtur." ifadelerini kullanan Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ilçelerinde yapımı süren "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi"nin 16 Temmuz'da açılacağını bildirdi.
Oğuz, herkesi müzeyi gezmeye davet etti.
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