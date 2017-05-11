Kahramankazan'da bilim şenliği

ANKARA (AA) – Kahramankazan’da öğrenciler, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında düzenlenen bilim şenliğinde hünerlerini sergiledi.

İmrendi ve Kahramankazan Ortaokulu öğrencileri tarafından okulun toplantı salonunda düzenlenen etkinliğin açılışını Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Lokman Ertürk yaptı.

Açılışının ardından davetliler, Anadolu kültür haritası, kan grubundan kişilik testi, cep telefonunu şarj eden bisiklet dinamosu, alkışla yanan lamba gibi ilginç projelerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Öğrenciler, yaptıkları sunumla projeleri hakkında bilgi verdi.

Kahramankazan Ortaokulu Teknoloji Tasarım öğretmeni Miray Yanar, sergide sunulan projelerin öğrencilerin kendi fikirleri olduğunu belirtti.

Yanar, “Biz sadece onlara rehberlik ettik. Burada sadece teknoloji tasarım dersinden değil, matematik, fen, Türkçe ve beden eğitimi derslerinden de projeler yer aldı. Böylelikle şenliğe daha çok öğrencimiz katılmış oldu. Bilim şenliğinin en büyük kazanımlarından birisi de öğrencilerin araştırmaya yönelmesinin yanı sıra velilerimizin de bu işin içinde yer alması, destek vermesi oldu.” şeklinde konuştu.