Kahramankazan'da ekili alan yangını

– Yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında 70 dekar ekili buğday tarlası ve meyve bahçesi zarar gördü

ANKARA (AA) – Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında 70 dekar ekili alan ile meyve bahçesi zarar gördü.

Ciğir Mahallesi Yukarı Arkönü mevkisindeki ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, su nakliye tankeri ve iş makinesi sevk edildi.

Yangının, Kurtboğazı Barajı koruluğuna sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldüğü öğrenildi.

Yaklaşık 4 saat süren yangında 10 çiftçiye ait toplam 75 dekar buğday ekili tarla ile meyve bahçeleri zarar gördü.

Kaymakam Engin Aksakal da yangın bölgesine giderek çiftçilerle görüştü, söndürme çalışmalarını yerinde izledi.

Ciğir Mahallesi Muhtarı Nusret Yılmaz, yangında 30 arı kovanının da yandığını belirterek, ”Hasat zamanı yaşanan yangında çiftçi arkadaşlarımız zor durumda kaldı. Devletimizden köylünün bu zararının karşılanmasını bekliyoruz.” dedi.