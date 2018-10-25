Kahramankazan'da ihtiyaç sahiplerine giysi kumbarasıyla destek

ANKARA (AA) – Kahramankazan Belediyesince doğal kaynak kullanımının azaltılması için yürütülen "Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası" projesi kapsamında toplanan malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde 3 ay önce başlatılan proje kapsamında 32 ayrı noktaya kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları yerleştirildi. Bu kumbaralarda her türlü kullanılmış, modası geçmiş, ya da giyilmeyen kıyafet ve ayakkabılar toplanmaya başlandı. Toplanan bu eşyalar, tasnif edildi. İyi durumda olanlar temizlenip, ütülendikten sonra ilk günkü haline getirilerek yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtıldı. Proje kapsamında 300 ihtiyaç sahibinin yüzü güldü.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarası projesinin oldukça anlamlı olduğunu belirterek, projenin büyüyerek devam edeceğini belirtti.

Kahramankazan halkına projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Ertürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin geri dönüşüm ve sıfır atık konularındaki talimatları doğrultusunda bu alandaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Proje sayesinde birçok kazanım elde ediliyor. Yoksul ve yardıma muhtaç kardeşlerimizin, yavrularımızın yüzleri gülüyor. Ayrıca doğal kaynakların verimli kullanılması sağlanarak, gelecek nesillerin bu konuda sıkıntı çekmesinin de önüne geçilmesine katkıda bulunuluyor." ifadelerini kullandı.