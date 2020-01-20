ANKARA (AA) – Kahramankazan'da "Mahalle Kültür Evleri" projesi için çalışmalar başladı.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, seçim döneminde vadettiği projeler arasında yer alan mahalle kültür evlerinin ilkinin hayata geçirilmesi için geri sayımın başladığı belirtildi.

Mahalle kültür evlerinin ilkinin, ilçenin en kalabalık nüfusa sahip mahallesi olan Atatürk Mahallesi'nde yapılacağına işaret edilen açıklamada, projesi hazırlanan mahalle kültür evinin yapım ihalesinin açık ihale usulüne göre e-ihale olarak 13 Şubat'ta gerçekleştirileceği, ihalenin ardından mahalle kültür evinin 150 iş gününde tamamlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, mahallelilik bilincini artıracak, birlik ve beraberliği pekiştirecek, çocuklar ve gençlerin gelişimine katkı sunacak mahalle kültür evinin birçok donatıyı bünyesinde barındıracağına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalle kültür evinde 200 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye alanı, 6 derslik, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri ile öğretmenler odası yer alacak. 550 metrekare inşaat alanına sahip olacak ve 2 katlı inşa edilecek mahalle kültür evi, kültür değerlerimizi yansıtan bir mimariye sahip olacak. Engelli bireylerin erişimi ve kullanımı açısından tüm detayların düşünüldüğü mahalle kültür evi engelsiz bina özelliğinde inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla yapılacak mahalle kültür evleri, Atatürk Mahallesi'nin ardından ilçedeki diğer merkez mahallelerde de hayata geçirilecek."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Oğuz, ilçeye önemli bir değer katacak projenin, tüm Kahramankazan halkına hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de mahalle kültür evleri olacak. İlkini Atatürk Mahallemizde yapacağımız bu kültür evlerini daha sonra tüm merkez mahallelerimizde de yapacağız. Bu hizmetleri halkımızla, devletimizle, iktidarımızla omuz omuza, yürek yüreğe gerçekleştiriyoruz. Projemize desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a tüm Kahramankazan halkı adına teşekkür ediyorum."