Kahramankazan'da Mahalle Meclisi toplantıları
ANKARA (AA) – Kahramankazan ilçesinde aylık Mahalle Meclisi toplantılarının 4'üncüsü Atatürk Mahallesi TOKİ Sitesi'nde yapıldı.
Toplantıya, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti ve MHP'li belediye meclisi üyeleri, belediyenin ilgili birim müdürleri ile sitede yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.
Bazı üyelerin aidatlarını ödememelerinden kaynaklanan ısınma sorununun çözülmesini talep eden site sakinleri, EGO otobüs ve şehir içi dolmuş seferleri, sitedeki cami ve Kur'an kursunun eksiklerinin giderilmesi konularında da Oğuz'dan yardım istedi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçildiği günden bu yana çalışmalarında insan ve çözüm odaklı, şeffaf, adil ve liyakate önem veren bir tutum içinde olduklarını söyledi.
Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip borcunu ödemesi halinde ısınma sorununun ortadan kalkacağını belirten Oğuz, "Kış geldi, burada yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz, yavrularımız var. Onların güzel hatırına gerekli yardımda bulunacağım. Siz orada üşüseniz, biz burada donarız ama lütfen siz de sorumluluklarınızın farkında olun." dedi.
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Kahramankazan'da Mahalle Meclisi toplantıları
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