Kahramankazan'da “Sağlık için Yürüyoruz” etkinliği
ANKARA (AA) – Kahramankazan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen “Sağlık için Yürüyoruz” etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada bin 350 metre yükseklikte Tekke Ormanı mevkisinde gerçekleştirilen yürüyüşe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır ve vatandaşlar katıldı.
Karlı alanda gerçekleştirilen yürüyüş yaklaşık bir saat sürdü. Yürüyüşe katılanlar ilçenin kar altındaki eşsiz güzelliklerini de görme fırsatı buldu. Yürüyüş, Tekke Ormanı'nın bin 350 rakımındaki en yüksek noktasında tamamlandı.
BENZER HABERLER
-
ESTÜ ile EOSB arasında “sanayi-üniversite iş birliği” protokolü imzalandı
-
Okullu köpek “Fındık” gençlik hastalığına yakalandı
-
Osmanlıspor, Hatayspor maçına hazır
-
Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda inceleme
-
“Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi” yatırım tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
-
Kırşehir'de 31. Vergi Haftası kutlamaları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.