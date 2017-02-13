Ana Sayfa   >   Genel   >   Kahramankazan'da trafik kazası: 2 yaralı

Kahramankazan'da trafik kazası: 2 yaralı

13 Şubat 2017 Pazartesi, 10:20

Benzer Konular

Yıldıztepe'ye Ankaralı kayakseverler yoğun ilgi gösteriyor
Beypazarı'nda huzur operasyonu
Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

ANKARA (AA) – Kahramankazan’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam’dan Ankara’ya seyir halindeki Durali Almacıoğlu’nun kullandığı 06 HD 2297 plakalı minibüs, Kayı Kavşağı’nda Osman Şahin’in kullandığı 06 VTZ 85 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Şahin ile araçta bulunan Eren Can Sağlık yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekibi tarafından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ankara Kahramankazan Trafik kazası: 2 yaralı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet