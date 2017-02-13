Kahramankazan'da trafik kazası: 2 yaralı
13 Şubat 2017 Pazartesi, 10:20
ANKARA (AA) – Kahramankazan’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam’dan Ankara’ya seyir halindeki Durali Almacıoğlu’nun kullandığı 06 HD 2297 plakalı minibüs, Kayı Kavşağı’nda Osman Şahin’in kullandığı 06 VTZ 85 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Şahin ile araçta bulunan Eren Can Sağlık yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekibi tarafından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.