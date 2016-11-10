Kahramankazan'ın hastanede doğan ilk bebeği

ANKARA (AA) – Ankara’nın Kazan ilçesinin isminin “Kahramankazan” olarak değiştirilmesinin ardından Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde ilk bebek dünyaya geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında ilçe halkının gösterdiği cesaret ve vatanseverlikten dolayı adı “Kahramankazan” olarak değiştirilen ilçedeki Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde bebekleri dünyaya gelen Emine ve Halil İbrahim Güleç çifti sevinç yaşadı.

İlçeye 3 yıl önce Şanlıurfa’dan göç eden ve ikinci çocuklarını kucaklarına alan Güleç çifti, bebeklerine Fatma Zeynep adını verdi.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, hastanede ziyaret ettiği çifte hayırlı olsun dileğinde bulunarak çeyrek altın hediye etti.

Ertürk, yaptığı açıklamada, bebeğin ilçe ve ülke için hayırlı bir evlat olmasını dilediğini belirterek “Fatma Zeynep ve ailesini ziyaret ederek mutluluklarını paylaştık.” dedi.

Anne Güleç de ilçedeki isim değişikliğinin ardından dünyaya gelen bebeklerin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Emine Güleç ve kızının bugün taburcu edileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 6752 sayılı “Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesi ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, Kazan ilçesinin adı, “Kahramankazan” olarak değiştirilmişti. Kanun, 29 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.