Kahramanmaraş bakırı dünya pazarında

Kahramanmaraş’ta geleneksel yöntemlerle üretilen hediyelik bakır eşyalar, bugünlerde Türk ve dünya pazarında yoğun ilgi görüyor. Kahramanmaraşlı bakırcılar, belediyenin de desteği ile yurt içi ve yurt dışı pazarını büyütmek için canla başla çalışıyor.

Tarihi el sanatlarının gelişmesi ve tanıtılması için yaptıkları projelerle esnafa yardım olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’tan Avrupa ülkeleri başta almak üzere dünyanın her köşesine hediyelik bakır ihracatı yapmaya başladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısının bakır işçiliği konusunda dünyaya az daha ışık tuttuğunu söyleyen Başkan Necati Okay, “Çarşıda 1950’li yıllardan itibaren yoğun bir şekilde bakır eşya imalatı yapılmaktadır. Sadece Kahramanmaraş’a yok bu bölgeye doğu ve güney doğuya da bizim ilimizden yapılan üretimler ulaştırılmaktadır. Son yıllarda bu bakır eşya kullanımının azalmasından dolayı bakırcılıkta Kahramanmaraşımız da dönüşüme başladı. Atölyelerimiz bakır eşyanın yanında hediyelik bakır eşya üretimine döndü. Bu hediyelik eşyayla alakalı da bu bakırcılar çarşımızda ağır ağır dönüşüm içerisinde. İnşallah bu çarşılarımızda bizim turizm hedeflerimize çok büyük katkı sunacaktır. Bakır eşyayla alakalı olarak bu hediyelik eşyaların turizm potansiyeli olan illere gönderimlerimiz olacaktır. Daha önce tencere, tabak olarak üretimi yapılan bu ürünler bundan sonra hediyelik eşya olarak üretimi yapılıp civar illerimize gönderilerek ilimizin ve ilçemizin ekonomisine katkı sunacaktır” dedi.

Bakır işletmeciliği alanında kayıtlı bir standart belirlediklerini kaydeden Okay, “Bu standartlarla bütün esnaflarımız imal yapacaklar. Bu standartlarla yapılan üretimde sadece buraya değil bütün dünyaya hitap edecek ürünler olacak. Bu konularla alakalı da bizde bir çalışma yapıyoruz. Yakında inşallah bunun neticesini alacağız” diye konuştu.

“HEDİYELİK EŞYALARINA EN FAZLA ILGI HİNDİSTAN, İRAN VE AZERBAYCAN’DAN”

Belediye başkanıyla birlikte bakır kazanı döven işletmecilerden Ahmet Durna, “İhracatını Hindistan, İran ve Azerbaycan gibi ülkelere daha da çok arttı. Çarşı esnafımızla el ele vererek bizde bu işe daha fazla yardım verdik. İnşallah ilerde daha çok ihracat yapacağız” dedi.

Günümüzde bakır eşyalarının süs olarak kullanıldığını söyleyen bakır ustalarından Orhan Kavasoğlu ise, “Bakır el sanatları acilen günümüzde rağbet gören bir iş oldu. Genelde başvuru formu amaçlı değil, süs eşyası olarak, aksesuar olarak kullanılan bir malzemedir. Benim yaptığım bu meslek sanayi kazanları, şekerci kazanları, lokum kazanlarıdır. Bakır iletken olduğu için çelik yerine bakırı tercih ediyorlar. Biz de bunu yaparak sürdürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kaydetti.

Muhammet Özer-Çağrı Solak