Kahramanmaraş’ta gösteri ve yürüyüş yasaklandı

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu doğrultusunda il genelinde yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, çadır kurma, stant açma, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin 12 Ocak 2018 günü saat 17.00’ye kadar yasaklandığı belirtildi.

Muhammet Özer

