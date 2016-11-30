Kahreden yangında korkunç şüphe
Aladağ’daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybederken 24 birey de yaralandı. Yangın yerinde incelemelerde yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, sayaç değişim işlemi sebe.
Aladağ’daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybederken 24 birey de yaralandı.
Yangın yerinde incelemelerde yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, sayaç değişim işlemi sebebiyle bir problem yaşanmış olabileceğini söyledi.
Öğrencilerin yangın merdivenini açamadığını ve bunun sebebinin merdivenin kilitli olabileceğini söyleyen Başkan Sözlü, olayın yarın açığa çıkabileceğini kaydetti.