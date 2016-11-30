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30 Kasım 2016 Çarşamba

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Kahreden yangında korkunç şüphe

Aladağ’daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybederken 24 birey de yaralandı. Yangın yerinde incelemelerde yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, sayaç değişim işlemi sebe.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 09:59
kahreden-yanginda-korkunc-suphe

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Aladağ’daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybederken 24 birey de yaralandı.

Yangın yerinde incelemelerde yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, sayaç değişim işlemi sebebiyle bir problem yaşanmış olabileceğini söyledi.

Öğrencilerin yangın merdivenini açamadığını ve bunun sebebinin merdivenin kilitli olabileceğini söyleyen Başkan Sözlü, olayın yarın açığa çıkabileceğini kaydetti.

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