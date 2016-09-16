'Kalandar Soğuğu' vizyona girdi

İSTANBUL (AA) – Yönetmenliğini Mustafa Kara’nın üstlendiği, TRT’nin ortak yapımcısı olduğu, dünya prömiyerini Tokyo’da gerçekleştiren ve katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül alan “Kalandar Soğuğu”, sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmen Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde başarı elde eden filmin seyirci tarafından takdir göreceğini düşündüğünü belirterek, “Kalandar Soğuğu’nda her kuşak sinema seyircisinin kendinden bir şey bulacağına inanıyorum.” dedi.

Film, bugünden itibaren İstanbul’da 7, Ankara’da 1, Trabzon’da 2 sinema salonunda gösterime girdi. Kalandar Soğuğu, Eylül’ün son haftası Bursa’da, Ekim’de ise Eskişehir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Katıldığı festivallerden ödülle döndü



Kalandar Soğuğu, 28. Uluslararası Tokyo Film Festivali’nde “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen”, 52. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde uluslararası yarışmada “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Müzik” ödülü, ulusal yarışmada “En İyi Kadın Oyuncu” ve “Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü”, Festival Premiere Plans’te “Jüri Özel Ödülü” kazandı.

İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Kurgu” ve “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödüllerini alan film ayrıca, Rode Tulp Film Festivali’nden “En İyi Yönetmen” ödülüyle geri döndü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi desteğinin yanı sıra Avrupa’nın önemli sinema fonlarından biri olan Eurimages tarafından desteklenen filmde, Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz, Hanife Kara, İbrahim Kuvvet ve Temel Kara rol aldı.

Film, önümüzdeki aylarda Asia Pacific Screen Awards (APSA), Brisbane Asia Pacific Film Festival (BAPFF), Haifa International Film Festival, Film Festival Hamburg, Festival Cinema Mediterraneen Montpellier (CINEMED) ile Frankfurt Türk Filmleri Festivali’ne katılacak.