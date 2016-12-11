Kalbi Peygamber aşkı ile atan milletimiz…

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin yazılmış basın açıklaması yaptı. Görmez, “Rahmet Peygamberinin (sas) dünyaya teşrif ettiği gecenin arefesinde, dün akşam saatlerinde Beşiktaş’ta melun bir terör saldırısına uğradık. Mevlid kandilinin hemen öncesinde rahmetten, merhametten, insaftan ve akıldan mahrum şer güçlerin düzenlediği bu saldırıda şehit olan polislerimize ve aziz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah, acılı ailelerine dayanıklılık ve metanet ihsan eylesin, milletimizin başı sağolsun. Sevgili Peygamberimizin doğumu, insanlık için hayat ve refah muştusudur. Ama terör hiçbir süre yaşatmaz; katiyen rahatlık ve mutluluk taahhüt edemez. Efendimizin insanlığa çağrısı, uzlaştırma, hak ve sekinettir. Ama terör tekrar tekrar karanlığa, vahşete ve şiddete çağırır. İslam Peygamberi, iman, etik ve hukukun aydınlığında yaşamaya ağırlama eder. Terör ile yol almak isteyenler, onları destekleyenler, teröre zemin hazırlayanlar Sevgili Peygamberimizin yolundan gidiyor olamaz. Onlar ama rahmetten yoksun, insanlıktan nasibini almamış, aklını satmış, yüreğini karartmış zavallılardır. Zulmün karşısında adaletin, zalimin aleyhinde mazlumun, ezenin aleyhinde ezilenin yanında her zaman bulunan bu insanlar ferasetiyle, basiretiyle, dualarıyla ve niyazlarıyla her türlü planları altüst ederek birliğini, bütünlüğünü ve varlığını ilelebet koruyacaktır. İslam dünyasının çoğu beldesine kan ve gözyaşı getiren terör hiçbir adalet mücadelesinin arabulucu olarak görülemez. Bu ve benzeri saldırılar, göğsü iman ve vatan sevgisi ile batmış, kalbi Peygamber aşkı ile atan milletimizi katiyen yıldırmayacak, tersine güçlendirecektir. Devletine ve milletine karşı hainlik edenler, gözünü bile kırpmadan yüzlerce günahsız cana kıyanlar, elbette bu dünyada kanun önünde hesap verecekleri gibi ahirette de ilahi mahkemede hesaba çekilecek ve yargı ettikleri cezayı bulacaklardır. Bu menfur saldırıyı, halkımızı korkutmaya çalışarak birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya azmedenleri telin ediyorum. Aziz milletimizin kutsal Mevlid Kandilini tebrik ediyor, viladet-i nebinin yıldönümü olan bu gecenin vatanımızda, İslam âleminde ve bütün dünyada huzura, sulha, emniyet ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, bizleri Rahmet Peygamberinin yolunda yürüyen ve rahmeti şiar edinenlerden eylesin. Bu gece Mevlid Kandili dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı camilerimizde şehitlerimiz için dua etmeye eğlence ediyorum” dedi.