Kalbiniz için belinizi inceltin

Her gün bir diş sarımsak, haftada üç defa fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yemek kalp sıhhatine iyi geliyor. Medical Park Bahçelievler Sağlık Kurumu Beslenme ve Perhiz Uzmanı Emel Unutmaz Duman da 29 Eylül Dünya Kalp Günü vesilesiyle yaptığı söylemede, kalp sıhhati için öncelikle tuz, şeker ve içkiden uzak bir hayat seçim edilmesi gerektiğini söyledi. Duman, fiziksel görüntünün kalp sıhhati mevzusunda ipuçları verdiğini de anımsatarak, şöyle konuştu;

EVVEL YAĞI EKSİLTMEKLE BAŞLAYIN

Beslenmenizde toplam yağ tüketimi enerjinin yüzde 30’unu geçmemeli. Süt ve süt mahsullerinin az yağlı veya yağsız olanlarını seçim edin. Beslenmenizde balığa haftada en az 2 kere yer verin. Bütün hububatları ve mahsullerini harcayın. Yemeklerinizde katı yağları az kullanın. Margarin, tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı gibi doymuş yağlar yerine nebatsal akışkan yağları zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya, kanola yağı vb. seçim edin. Harcanan yağın ölçüyü kadar çeşidi de kolesterol balansını sağlamak açısından ehemmiyetlidir. Misalin 1 tatlı kaşığı yağ yerine, 5 adet zeytin veya 4-5 adet fındık veya 2 adet ceviz yiyebilirsiniz.

KOLESTEROL YOKSULU NOHUT!

Kolesterol kapsayan yiyeceklerin perhizden çıkarılması gerekmez, sınırlamak yeterlidir. Beslenmenizde kuru baklagillere nohut, kuru fasulye, mercimek vb. daha çok yer verin. Kuru baklagiller; yağ, doymuş yağ ve kolesterolden muhtaç, kompleks karbonhidratlar ile posadan zengin nebatsal protein kaynağı yiyeceklerdir. Kapsadıkları fitokimyasal maddeler sebebiyle kan kolesterolünü düşürücü pozitif tesirleri vardır.

PROTEİN AMA MİKTARLI VE NİTELİKLİ

Kalp sıhhati için protein grubu yiyecekler de balık, kümes hayvanları eti, yumurta ve kırmızı et beslenmede yer almalı. Ancak bu yiyecek grubunun tüketiminde ehemmiyetli olan ölçü ve sıklıktır. Kalp sıhhatinin korunması açısından yağsız kırmızı etin haftada en fazla 1 defa, tavuk etinin 1 defa, balık etinin 2 – 3 defa, kuru baklagillerin de 2-3 defa yenilmesi gerekir.

KİLOLARINIZDAN KURTULUN

İdeal beden ağırlığınızı gözetin, kiloluysanız ideal ağırlığınıza erişin. Fazla beden yağı, kalp hastalığı tehlikesini arttırır. Bedende fazla yağın depolandığı bölgeye göre de kalp sıhhati etkilenir. Bu sebeple; ideal beden ağırlığınıza erişmeniz ideal beden kitle indeksi / BKİ dışında, bel / kalça oranınızın da basmakalıp olması kalp sıhhati açısından ehemmiyetlidir. Bel / kalça oranı erkeklerde 0.9’un, bayanlarda ise 0.85’in üzerine çıkmamalıdır.

Kalp sıhhatiniz için fiziksel etkinliğinizi de artırın. Etkin hayat, kan kolesterol ve trigiliserit seviyelerinizi banalde meblağ, HDL kolesterol iyi kolesterol düzeyini çoğaldırır, kan tazyikini düşürür, stresi hakimiyet etmeye takviyeci olur ve enerji tüketerek beden ağırlığının hakimiyet altında yakalanmasını sağlar.

İŞTE KALP ARKADAŞI BESİNLER:

Her gün 1 diş sarımsak: Sarımsak; içinde bulunan yiyecek öğelerinden dolayı damar içinde pıhtılaşmayı yasaklayarak, koroner kalp hastalıklarının oluşma tehlikesini eksiltir. Her gün 1 diş sarımsak yenilebilir.

Balıktan şaşmayın: Balık ve balık yağı, damar içi tıkanıklarının eksilmesinde aktiftir. İçeriğindeki Omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir. Balığı, ızgara, buğulama, füme şeklini harcayabilirsiniz.

Ceviz, fındık veya badem: Ceviz, fındık; yüksek antioksidan özelliği olan Omega-3 ve E vitamininin yanı gizeme magnezyum ve posa da kapsar.

Beyaz değil esmer hububat: Yulaf, çavdar ve bütün buğday ununun; B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Yulaf gevreği, kepekli ekmek, kepekli makarna, kepekli pirinç, bulgur tüketimini artırabilirsiniz.

Çayın yeşili makbul: Yeşil çayda bulunan polifenoller, antioksidan özelliği sebebiyle kalp hastalıklarının yasaklanmasında tesirli oluyor. Siyah çay ve kahve tüketimi yerine; yeşil çay, adaçayı, papatya, rezene gibi nebat çaylarının tüketimini nasihat ediyoruz.

Üzümşan kırmızısı olsun: Kırmızı üzümün içeriğindeki yüksek antioksidanlardan dolayı kalp hastalıklarında pozitif tesiri vardır. Özellikle çekirdekli kuru kırmızı üzüm harcanması önerilir.

Domates ve karpuzsuz olmaz: Domates-karpuz, antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içeriği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları yaradılış tehlikesini eksilttiği görülmüştür.

Her gün 1 kaşık keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve Omega –3 kapsayan keten tohumunun kalp hastalıklarına karşı gözetici tesiri bulunuyor. Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumunu yoğurt ve çorba gibi yiyeceklerin içine katarak tüketebilirsiniz.