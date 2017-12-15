Kalçasında tümör olan köpek hayata tutundu
Sokakta yaşayan bir köpeğin kalça kısmında 500 gram büyüklüğünde tümör gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Ekipler, köpeğin bulunduğu mahalleye giderek köpeği tedavi için rehabilitasyon merkezine getirdi. Burada yapılan incelemelerde köpekte genel bir uyuz enfeksiyonu olduğu belirlendi. Uyuz enfeksiyonunu düzelterek işe başlayan ekipler, uyuz enfeksiyonunun belli bir seviyeye gelmesinin ardından 500 gram büyüklüğündeki tümörü köpekten başarılı bir operasyonla aldı. 3 hafta süren tedavi süreci ile köpek sağlığına kavuştu.
Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Şahin Alıcı, köpeğin şikayet üzerine alınarak merkezlerine getirildiğini söyleyerek, “Kalça kemiğinin üzerinde ortalama 500 gram ağırlığında deri tümörü vardı. Biz burada uyuza karşı gerekli mücadelesini, gerekli tedavisini yaptık. Tümörü başarılı bir operasyonla aldık. Hayvanımız şu an gayet sağlıklı ve güzel. İyi bir durumda. Ortalama 3 hafta tedavi süreci sürdü. 3 hafta boyunca uğraştık. Genel bir uyuz enfeksiyonu vardı. Önce onunla işe başladık. Belli bir seviyeye geldikten sonra da tümör operasyonunu yapıp tümörü aldık” dedi.
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