Kaldığı depoda ölü bulundu

Konya’da tek başına yaşadığı öğrenilen 53 yaşındaki kişi kaldığı depoda ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram İlçesi Sahibiata Mahallesi Mümine Hatun sokak üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben 53 yaşında olduğu öğrenilen Ramazan Karataş’tan komşuları iki gündür haber alamadı. Bunun üstüne Karataş’ın aleyhinde komşusu kullanılmayan depoya geldi. Burada kapıyı çalan komşular içeriden koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üstüne durum yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kontrollerinin arkasından Karataş’ın hayatını kaybettiği saptandı. Durum yeri tahlil ekiplerinin incelemelerinin gerisinde Karataş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisi arayarak ihbarda yer alan komşusu, “Sabahtan beri kapıyı çalıyorduk, açmadı. Cama çıkıp baktım, orada yerde yattığını gördüm ve polisi aradım. Kendisi içki içiyordu, alkol bağımlısıydı pek ölmüş. Bursalı olduğunu biliyoruz. 3 senedir buradaydı. En son benim dükkanımda akarsu içtik sonra haber alamadık.” biçiminde konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.