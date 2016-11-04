Kaldırımda uyuyan kızın yürek burkan hikayesi

Fatih’in Balat semtinde, 2 gün önce sabaha aleyhinde trafik lambalarının hemencecik yan bir kaldırımda uyuyan Suriyeli küçük kız çocuğu Suad’ın 3 sene önce Suriye’deki savaştan kaçıp annesi ve dedesiyle İstanbul’a geldiği öğrenildi. Fatih’te ailesiyle beraber yaşamış Suad’ın babasının ise Suriye’de 2 senedir esir olduğu ortaya çıktı.

O fotoğrafın hikayesi

5 yaşında olan ve Türkçeyi henüz tam olarak konuşamayan Suad, amcasının yardımıyla o fotoğrafın hikayesini anlattı. O resim çekildiğinde Suad’ın yanına olduklarını söyleyen 13 yaşındaki Muhammed, “Amcası oluyorum ben Suad’ın. O fotoğraf çekildiğinde biz yanındaydık. Uyuyordu orada, yorulmuştu. Sabah 7 ya da 7 buçuktu saat. Orada tüm gece durmuyoruz. Sabahları birkaç saat kaba şaka satmaya gidiyoruz. Suad’ın babası Suriye’de tutsak. Suad, babasını 2 yıl önce fark etti son olarak, İstanbul’a geldiğinde babası orada kalmıştı” dedi.

“Hekim olup hastaları iyileştirmek istiyorum”

Konuşabildiği değin Türkçesiyle hayallerini ve isteklerini anlatan Suad, “5 yaşındayım. 3 yıl önce Türkiye’ye geldik” dedi. “İnternetteki fotoğrafını gördün mü?” sorusuna evet cevabını veren Suad, hayallerini ve isteklerini anlatarak, “Evimize kira istiyorum. Ufak kardeşim için bebek bezi ve süt istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Okuyup doktor elde etmek, hastaları iyileştirmek istiyorum” diye konuştu.

Enkaz evde 3 aile yaşıyor

Babasının Suriye’de tutsak olduğunu söyleyen Suad, annesi ve ufak kardeşi Muhammed ile dedesinin evinde, amcalarıyla beraber yaşıyor. Enkaz halde olduğu görülen ev için 900 TL kira ödediklerini söylüyorlar ve yüksek kira ücretinden şikayet ediyorlar.

Hüseyin Coşkun

