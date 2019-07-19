Kaleseramik'in Çeşme'de yenilediği mağazası açıldı
İSTANBUL (AA) – Türkiye seramik sektörünün önde gelen kuruluşu Kaleseramik tarafından, Çeşme’de yenilenen Kale mağazasının açılışı gerçekleştirildi.
Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik’in yeni mağazacılık konseptiyle yenileyerek hayata geçirdiği Çeşme mağazası açıldı. Açılışa Kaleseramik Genel Müdür Yardımcısı Barış Orbay, Kaleseramik Pazarlama Direktörü Zeliha Özay Yurdatap, İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Hüseyin Egeli, mimarlar Celal Abdi Güzer, Dürrin Süer, Metin Kılıç, Jülide Tutan, Şükrü Kocagöz, Salih Seymen’in yanı sıra İzmir ve Çeşme iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
– "Ürünlerimizi en uyumlu şekilde tek alanda sunuyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdür Yardımcısı Barış Orbay, Kaleseramik olarak ürettikleri her ürünle giderek daha hızlı akan hayatı tüketiciler için kolaylaştırma ve tüketicilerin yaşam kalitesini artırma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Artık ürünleri en uyumlu şekilde fazla aramaya gerek kalmadan, tek bir alanda ve birbirini tamamlar şekilde kullanıcılara sunmak en az ürüne hayat vermek kadar önemli hale geldi. Bu doğrultuda Kaleseramik olarak, yepyeni bir mağazacılık anlayışı ile perakende sistemimizi yeniden düzenleyerek, 360 derece hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaleseramik'in prestijli markalarının yeni mağazacılık konseptiyle sunulduğu Çeşme mağazasında, Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres’in yanı sıra Kalekim ürünleri tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunuluyor.
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Kaleseramik'in Çeşme'de yenilediği mağazası açıldı
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