Kaliforniya alev alev: Olağanüstü hal ilan edildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle ’olağanüstü hal’ ilan edildi. Kaliforniya eyaletinde bir haftadır devam eden ve kontrol altına alınamayan, her geçen gün etkisini artırarak devam eden yangınlar için ABD Başkanı Donald Trump, ’olağanüstü hal’ ilan ederek federal hükümet her türlü imkanı kullanacak açıklamasında bulundu. Yetkililer, Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınların kontrol altına alınamadığını, 750 ev ve iş yerinin kullanılmayacak derecede zarar gördüğünü açıkladı.