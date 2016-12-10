Kaliforniya depremini 14 gün önceden bildi

Türkiye ve dünyada yaşanan depremleri inceleyen ve çalışmalarını sosyal medyada paylaşan Zelzele Araştırmacısı Ahmet Yakut, Kuzey Kaliforniya’da yaşanan 6.5 büyüklüğündeki depremi 14 gün öncesinden öngördü. Yakut, 24 Kasım’da El Salvador’da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki yer sarsıntısı sonrasında Oregon ve Kalifornaya uyarı çekti. Depremin peşinde öngörülerini paylaşan Yakut, “Orta Amerika kıyı şeridi boyunca Tsunami alarmı uyarısı yapılmış olup, deprem ardından muhtemel bir ölü ya da zarar görmüş bilgisine rastlanmamıştır. Pasifik Ateş Çemberi hattı içinde yer alan El Salvador açıkları en son Ekim 2014 ‘de 7.4Mw büyüklüğünde depremi yaşamıştı. O depremin 70 km derinlikte olması herhangi bir can ya da mülk kaybına sebebiyet vermemişti. Orta Amerika kıtası o hat üzerinde böylesine sığ bir yer sarsıntısı yaşıyorsa, kendimce ABD (Oregon ve Kaliforniya hattı açıkları ilk olarak edinmek üzere ) hissedilir bir zelzele yaşayabilir” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Analist Yakut’un 24 Kasım’da yaptığı bu uyarıdan 14 gün sonra 8 Aralık’ta Kuzey Kaliforniya’da 6.5 büyüklüğündeki büyük bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremi ‘Mantıklı teoriler,gerçek sonuçları ortaya çıkarır’ yazısı ile sosyal medyadan paylaşan Yakut, “24 Kasım’da yaşanan 7.0 Mw büyüklüğündeki El Salvador depremi sonrası bir yorumlama yaparak başta Oregon ve Kaliforniya açıklarına dikkat çekmiştim. Oregon’la başlayan ilk kırılma, Kaliforniya açıklarını büyük depremle salladı. Bu yer sarsıntısı bence San Andreas fayının fazla fakat çok dikkatli incelenmesi gerektiğini belirten bir zelzele” değerlendirmesini yaptı. İHA muhabirine konuşan Ahmet Yakut, yaşanan depremler sonrasında Amerika’yı baskı günlerin beklediğini söyledi. Yakut, “Bu sonuçlar bize gösteriyor oysa, Kuzey Anadolu Fayı’nın ikiz kardeşi olarak bildiğimiz San Andreas Fayı yaşanan depremler ile büyük bir sıkışma içine girdi. Öngörüm şudur fakat; bunlar Amerika’nın iyi günleri. Bu sıkışma kendisini San Andreas üzerinde gösterirse Amerika 7.0’ye yakın deprem ya da depremlerle sarsılabilir” dedi.

Bahadır Demirçeviren