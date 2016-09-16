Kalkınma Bakanı Elvan:

KARAMAN (AA) – Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 1 Kasım 2015’te Milletvekili Genel Seçimi’nde AK Parti Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak’ın Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce öldürülmesine ilişkin, “Allah’a çok şükür bu kardeşimizin kanı da yerde kalmadı. Milletimiz müsterih olmalı. Bu konuda bizim kararlılığımız devam edecek. Bu şeref yoksunu teröristlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı.” dedi.

Elvan, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Terör örgütlerine yönelik mücadelenin devam ettiğini ifade eden Elvan, terörün kökünü kazıyacaklarını, bu konuda kimsenin zerre kadar tereddüdü olmaması gerektiğini vurguladı.

– “Milletimiz müsterih olmalı”

Elvan, 1 Kasım 2015’te Milletvekili Genel Seçimi’nde AK Parti Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak’ın, bayram günü, 12 yaşındaki oğlunun yanında teröristlerce şehit edildiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu yiğit adamın 12 yaşındaki koca yürekli oğlu, babasının cenazesinde elinde bir pankart taşıyordu. O pankartta ‘Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz’ yazıyordu. Rabbime çok şükür bu hainlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı. Ahmet Budak kardeşimizi şehit eden hainler düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Allah’a çok şükür bu kardeşimizin kanı da yerde kalmadı. Milletimiz müsterih olmalı. Bu konuda bizim kararlılığımız devam edecek. Bu şeref yoksunu teröristlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı. Bu hadise bunu göstermiştir ve bundan sonra da kalmayacak. Hepsinin cezasını bir bir vereceğiz. Bu konuda en ufak kaygınız olmasın. Bu terör örgütleri de teker teker yok olup gidecekler. Tek bir terörist dahi bizim ülkemizde, sınırlarımız içerisinde Allah’ın izniyle kalmayacak. Bunların hepsini temizleyeceğiz.”

– “Onların tüm girişimlerine rağmen büyümeye ve kalkınmaya devam edeceğiz”

Terör örgütlerinin dışarıdan ciddi derecede destekçileri olduğuna işaret eden Elvan, “Dış mihrakların destekleri var. Birtakım akıl gruplarının bunlara destekleri söz konusu ama kim ne yaparsa yapsın bu ülke 15 Temmuz akşamı kendi ülkesine, kendi hükümetine ve demokrasiye bağlılığını göstermiştir. Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, bu millet Allah’ın izniyle güçlenmeye devam edecek. Kimse de ne ülkemizi bölebilecek ne de bizim büyümemizi, kalkınmamızı engelleyebilecek. Onların tüm girişimlerine rağmen büyümeye ve kalkınmaya devam edeceğiz. Böyle bir süreçten sonra Türkiye’de yatırımlar hızla devam ediyor.” sözlerine yer verdi.