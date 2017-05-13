Kalkınma Bakanı Elvan:

KARAMAN (AA) – Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ABD yönetiminin YPG’ye ağır silah vermesine ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımız, inşallah önümüzdeki hafta başında ABD Başkanı Trump ile görüşecek, bu mesele daha detaylı şekilde tartışılacak. Görüşlerimizi net olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyacaktır. Biz terör örgütlerine yönelik mücadelemizi, devam ettireceğiz. Terör örgütleriyle artık bir yere gidilemeyeceğini, bu ülkelerin görmesi lazım.” dedi.

Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Aktekke Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar düzenlenen “Türk Dil Yürüyüşü”ne katılan Elvan, burada Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Ardından Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret eden Elvan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ABD yönetiminin YPG’ye ağır silah vermesiyle ilgili bir sorusu üzerine Elvan, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı tutumunun belli olduğunu söyledi.

Terör örgütlerine karşı mücadelenin kesintisiz devam ettiğin belirten Elvan, “Bizim için YPG de PKK da DEAŞ da FETÖ de terör örgütüdür. Bu terör örgütlerinin, birbirinden hiçbir farkı yoktur. Bu terör örgütlerine karşı mücadelemiz yoğun şekilde, kesintisiz devam edecektir.” diye konuştu.

– “Kökünü kurutacağız”

Elvan, terör örgütlerinin inlerine girdiklerini ve girmeye de devam edeceklerini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kar kış demeden, gece gündüz demeden bunların üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle herbirinin kökünü kurutacağız. Gelelim YPG meselesine… Daha önce hem Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanımız, bakanlar olarak bizler, YPG’nin bir terör örgütü olduğunu, elimizde çok somut deliller olduğunu, PKK’dan hiçbir farkı olmadığını, PKK’nın bir parçası, kolu olduğunu defalarca söyledik. Bunu da herkes biliyor. Dolayısıyla bu noktada bizim tavrımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. YPG elbette bir terör örgütüdür. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız, inşallah önümüzdeki hafta başında ABD Başkanı Trump ile görüşecek, bu mesele daha detaylı şekilde tartışılacak. Görüşlerimizi net olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyacaktır. Biz terör örgütlerine yönelik mücadelemizi, devam ettireceğiz. Terör örgütleriyle artık bir yere gidilemeyeceğini, bu ülkelerin görmesi lazım.”

– “Mücadelemiz devam edecek”

Türkiye NATO’nun en önemli güçlerinden biri olduğuna dikkati çeken Bakan Elvan, “Bir mesele, sorun varsa bunun platformları var. Bu sorunların ülke düzeyinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bir terör örgütüne karşı, başka bir terör örgütünü kullanmak, son derce yanlış bir davranıştır. Dolayısıyla biz Türkiye olarak güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Ülkemize yönelik tehdit unsurunun ortaya çıkması halinde bunlara karşı kesin tavrımızı ortaya koyarız ve hiçbir zaman da bunlara müsamaha göstermeyiz. Mücadelemiz devam edecek. Bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden ne varsa bunların üzerine kararlılıkla gideceğiz.” ifadelerini kullandı.