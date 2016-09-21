Kalkınma Bakanı Elvan: Darbe girişimini yapanlar mutlaka cezasını çekecekler

KUVEYT (AA) – Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ile Kuveyt arasında hükümetler düzeyindeki ilişkilerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ziyaretin iki temel amacının bulunduğunu ifade eden Elvan, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yurt dışındaki bazı birimlerinin Türkiye’nin aleyhine bir algı operasyonu yürüttüğünü kaydetti.

Kamuoyunu yalan ve yanlış şekilde bilgilendirme yönünde yoğun bir çaba sarf edildiğini dile getiren Elvan, “Bu, yalan ve yanlış ifadeler öyle bir noktaya geliyor ki insanın aklının dahi alamayacağı noktalara ulaşmış olduğunu görüyoruz.” dedi. Elvan, bu anlamda siyasi parti temsilcileriyle Türkiye’nin gerçeklerini Kuveytlilerle paylaşmak istediklerini belirtti.

Elvan, ziyaretin diğer nedeninin ise Türkiye ile Kuveyt arasında ticari ilişkileri daha da güçlendirmek olduğunun altını çizdi.

“Darbe girişimini yapanlar cezasını çekecek”



Gazetecilerin sorusu üzerine Elvan, FETÖ’nün silahlı kuvvetler, yargı ve emniyet olmak üzere 3 temel kurumda yoğunlaşma politikası izlediğini ifade etti.

Darbe girişimine katılanlar açısından bakıldığında sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinden 4 binin üzerinde kişinin tutuklandığını anlatan Elvan, “Bunlar Türk vatandaşlarının, halkımızın üzerine silah doğrulttular, 242 vatandaşımızı şehit ettiler, tanklarla insanlarımızın üzerine yürüdüler, uçaklarla Meclise, vatandaşımızın üzerine bomba attılar. Bunları serbest mi bırakacaktık? Hangi ülke böyle bir durumda bu insanları serbest bırakır? Darbe girişimini yapanlar mutlaka cezasını çekecekler.” değerlendirmesinde bulundu.

“FETÖ’nün kökünü kazıyacağız”



FETÖ’nün yargıdaki yapılanmasına da değinen Elvan, 15 Temmuz öncesinde FETÖ’ye mensup kişilerce hukuka uygun olmayan pek çok karar alındığını kaydetti.

Söz konusu kişilerin onlarca subayın birkaç yıl hapishanede yatmasına neden olduklarına dikkati çeken Elvan, örgütün yargı içindeki yapılanmasının temizlendiğini ve yaklaşık 3 bin 500 kişinin görevine son verildiğini bildirdi.

FETÖ’nün emniyet teşkilatında da ciddi bir yapılanma içinde olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Elvan, bu kişilerin de emniyetten temizlendiğini ifade etti.

Örgütün dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösterdiğini vurgulayan Elvan, “Türkiye’de yola çıktıklarında sevgiden, barıştan, kardeşlikten bahsettiler. Bunların terörist başı Fetullah Gülen kendisini bir anlamda mehdi olarak görüyor ve sapık bir din anlayışını ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla bu terör örgütüne yönelik mücadelemiz devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız.” dedi.