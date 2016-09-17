Kalkınma Bakanı Elvan Karaman'da

KARAMAN (AA) – Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “O darbe girişiminde bulunan asker kıyafetindeki o hainler, devlet tarafından okutulmuş, devletin vermiş olduğu ekmeği yemiş, suyunu içmiş ve daha sonra devletin bir subayı olmuş. Devlet onlara, sizlerin paralarıyla alınan ve bizlerin üretmiş olduğu o uçakları, o helikopterleri, o silahları emanet etmiş. Namusunuz gibi buna bakacaksınız demiş. Ama o insanlar hainlik yaptılar. Gerçek bir vatan haini olduklarını gösterdiler.” dedi.

Karaman’a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde toplu açılış programlarına katıldı.

Başyayla ilçesinde yeni Belediye Hizmet Binası ile 10 tesisin açılışını gerçekleştiren Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, Başyayla halkının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiğini belirtti.

O hainlerin, o hain terör örgütünün amacının darbe değil, belki darbe girişiminin ilk aşaması olduğunu ifade eden Elvan, şunları söyledi:

“Darbe girişiminde eğer başarılı olsalardı, ülkemizde bir iç savaş, sonra da Türkiye’nin bölünmesine yönelik o dış mihraklarla, iş birlikçileriyle birlikte Türkiye’yi parçalamaya yönelik bir hedefleri vardı. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır, diye düşünüyorum. Bunun için sizlere hizmet etmek, bir ayrıcalıktır. Biz onun için buradayız. Bizler sizler gibi vatanımızı, bayrağımızı, toprağımızı seviyoruz. Sizin meselemiz, bizim meselemiz. İşte bizim farkımız bu.”

Bakan Elvan daha sonra Belediye Başkanı Şerafettin Bulgurcu’yu makamında ziyaret etti. Elvan burada belediyenin şeref defterini imzaladı.

Bulgurcu, Bakan Elvan’a kiraz hasadını temsil eden bir biblo hediye etti.

Buradaki programdan sonra Sarıveliler ilçesine geçen Bakan Elvan kent meydanında vatandaşlar tarafından karşılandı.

Burada vatandaşlara hitap eden Elvan, “Tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Ne söylerseniz söyleyin, ne yapmak isterseniz yapın. Bu milleti asla esaret altında tutamayacaksınız. Bu millet bu güne kadar şu binlerce yıllık tarihine, baktığımızda bizim milletimiz hiçbir zaman esaret altında yaşamamıştır. Bundan sonra da kıyamete kadar esaret altında yaşamayacaktır bu millet.” dedi.

15 Temmuz akşamı Türk milletinin tüm dünyaya, “Demokrasi bizim için olmazsa olmazdır, milli irade bizim için olmazsa olmazdır” dediğini anlatan Bakan Elvan, ” Vatanınıza, devletinize milletinize ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıktınız. Bizim de sizden beklediğimiz oydu. Farklı bir şey değildi zaten. Ama şundan emin olunuz. Sizin o güçlü desteğiniz sürdüğü müddetçe Allah’ın izniyle Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam edecek. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın ve yine sizin desteğinizle o baş belası olan hain terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız.” diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün inlerine girdiklerini, teker teker temizlendiklerini belirten Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:

“O darbe girişiminde bulunan asker kıyafetindeki o hainler, devlet tarafından okutulmuş, devletin vermiş olduğu ekmeği yemiş, suyunu içmiş ve daha sonra devletin bir subayı olmuş. Devlet onlara, sizlerin paralarıyla alınan ve bizlerin üretmiş olduğu o uçakları, o helikopterleri, o silahları emanet etmiş. Namusunuz gibi buna bakacaksınız demiş. Ama o insanlar hainlik yaptılar. Gerçek bir vatan haini olduklarını gösterdiler. Bu milletin üzerine silah doğrulttular ve 242 kardeşimizi şehit ettiler. Ankara caddelerinde o uçaklar o helikopterler vatandaşlarımızı bombaladılar, Meclis’imizi bombaladılar. Birçok kamu ve kuruluşlarımızı bombaladılar. O insanların Türk olması mümkün değil, o insanların Müslüman olması mümkün değil. Bunlar maşadır. O maşayı tutanlar, o üst akıl bunları kullandı. İşte siz ne yaparsanız yapın, bu millet bu ülke Türkiye büyümeye güçlenmeye devam edecek. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye hızla normalleşti. Dövizde bir fırlama gördünüz mü? Görmediniz. Peki bankalarda bir sıkıntı gördünüz mü? Görmediniz. Ülke ekonomimiz son derece sağlam temeller üzerine oturtulmuş. Sizler bize destek verdiniz, bizde sizler için geceli gündüzlü çalıştık. Bundan sonraki süreçte de çalışmaya devam edeceğiz.”

Bakan Elvan daha sonra Belediye Başkanı Hayri Samur’u makamında ziyaret etti.

Samur, Bakan Elvan’a günün anısına bir plaket takdim etti.