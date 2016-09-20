Kalp dostu alıç, tezgahlardaki yerini aldı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da dağlık arazilerde doğal olarak yetişen ve kalp sağlığına olan faydaları ile dikkat çeken alıç meyvesi tezgahlardaki yerini aldı.

Aksaray merkeze bağlı Hasandağı köylerinde yetişen ve köylüler tarafından toplanarak pazarda satılan alıç meyveleri, vatandaşlardan da yoğun talep görüyor.

Dağlardan topladığı alıçları satarak geçimini sağlayan Dudu Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, alıçın Aksaray’da doğal meyve olarak bilindiğini söyledi.

Çiftçi, “Kalp ve damar sağlığı olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğu için de çok fazla talep görüyor. Aksaray’da alıç çok tüketiyor. Alıç doğada kendi yetişen bir meyve ama herkesin toplamaya vakti olmuyor. Ben de dağlardan topladığım alıcı 5 liradan satıyorum.” dedi.