Kalp hastası bir günlük bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

Ordu’da 30 haftalık hamileliğin ardındaki erken dünyaya gelen, yürek kapakçıklarında sorun ortaya meydana çıkan 1 kilo ağırlığındaki 1 günlük kız bebek, özel bir hastanede çare altına alındı. aynı zamanda solunum sıkıntısı çektiği için solunum cihazına yan olan bebek için sağlık ekipleri seferler oldu. Bebek için bölgede çocuk yoğun bakım hastanelerinde yer arandı ve Samsun’dan haber geldi. Bebeğin tedavisini Samsun’da yer alan özel bir hastane kabul edince zaman kaybetmemek için adeta dakikalarla yarışıldı. Bebeğin Samsun’a sevki için ambulans helikopter talep edildi. Samsun’dan kalkan Sağlık Bakanlığı’na yan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter, Ordu’ya giderek 1 jurnal bebeği alıp Samsun’daki özel bir hastaneye nakletti. Kuluçka Makinesi içinde solunum cihazına emrindeki bebek, helikopterden indirilip sonradan kara ambulansıyla özel hastaneye götürüldü.

MUAMMER AY