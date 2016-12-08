Kalp krizi sonucu ölen polis Sivas'ta toprağa verildi
08 Aralık 2016 Perşembe, 14:25
SİVAS (AA) – Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren özel harekat polisinin cenazesi, memleketi Sivas’ta defnedildi.
Ankara’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası özel hareket polisi Erhan Karabulut (46) için Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Karabulut’un cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Karabulut’un meslektaşları ve yakınları katıldı.