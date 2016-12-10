Kalp krizinden ölen liseli gencin evinde yas

Konya’da merkez Meram ilçesi Larende Caddesi’nde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan bilgisayar bölümü 12’inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yunus Baha Şahin, dün akşam 18.30 sıralarında okuldan terketmek için bahçedeki bisikletine binmek üzereyken fenalaşarak yere yığıldı. Yerde yatan Yunus Baha’yı fark eden diğer öğrenciler mektep idarecilerine haber vermesi üstüne okula sağlık durumu görevlileri çağrıldı. Yapılan muayenede yürek krizi geçirdiği belli ki genç, ambulansla okula yakın mesafede yer alan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede takriben bir saat süren müdahalenin peşinde Yunus Baha’nın duran kalbi çalıştırılamayınca hayatını kaybetti. Yunus Baha Şahin’in naaşı bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının peşinde Musalla Mezarlığı’nda toprağa verilirken gencin baba evinde büyük endişe hakim.

Dayı Arslan: “Yürek krizi genç yaşlı demiyor”

Yunus Baha Şahin’in bayan kuaförü olan dayısı Selim Arslan yaptığı açıklamada yeğeninin bildikleri herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söyleyerek, “Yalnızca şunu söylemiş annesine, ‘kalbim sıkışıyor’ demiş. Oda stresten’dir herhalde. Annesi de 17 yaşındaki bir insan spor yapmış olabilir, uyumayan olabilir diyerek yalnızca masaj yapmış. Ondan sonra okula gitmiş. Çıkarken bahçeye toplanmış düşmüş. Daha öncesinden bir rahatsızlığı yoktu. Hastanede 1 saat hayata döndürülmek için uğraşıldı fakat dönmedi. Kalp krizi bu, kesin olmuyor genç ihtiyar demiyor. Genç yaşta kurtuluşu kuvvet oluyor bu işlerin. Gerçekte bu işin üstüne gidilmesi lüzumlu söyleyecek de bir şey bulamıyorum okulu bitirmeye çalışıyordu” dedi.

Okulu bitirince elektrik elektronik bölümü okumak istediği öğrenilen Yunus Baha Şahin’in babasının da 8 yıl önce hayatını kaybettiği belirtildi.

Selman Ayas – Uğur Sarı