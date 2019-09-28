Kalp krizinden ölen öğretmen Kırıkkale'de toprağa verildi
KIRIKKALE (AA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası 48 yaşında vefat eden Gebze Anadolu İmam-Hatip Lisesi tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde dün düzenlenen törenin ardandan cenazesi Kırıkkale'ye gönderilen Eryılmaz için Nur Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Eryılmaz'ın naaşı, Yahşihan Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına, Eryılmaz'ın ailesi ve yakınları, Vali Yardımcısı Emin Alıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan Eryılmaz'ın öğretmen olan eşi Türkan Eryılmaz ve öğrencileri, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Eryılmaz, önceki gün Gebze'de kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
-
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
-
112 personeline obstetrik bakım eğitimi
-
Ormanda kaybolan yaşlı adama 3 gün sonra ulaşıldı
-
Hazreti Pir'in dergahında unutulan aşure geleneği
-
Eski askerlerden Diyarbakır annelerine destek
-
Hadim'de yol asfaltlama çalışmaları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.