Kalp masajıyla hayata döndürülen yaralı kadın, yaşam savaşını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Konya’dan Adana yönüne seyir halinde olan Muzaffer Polat idaresindeki 01 B 7753 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada şoför Muzaffer Polat ile eşi Zeynep Polat ağır yaralandı. Olay uygun kalbi duran ve daha sonra yeniden çalıştırılan 48 yaşındaki Zeynep Polat, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muzaffer Polat’ın ise kaburgalarında kırık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.