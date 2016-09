Kalp profesörü kalp krizi geçirerek öldü

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Yetkin (47), üniversitenin misafirhanesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yetkin için görev yaptığı CÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Aslında sözün bittiği yer. Ölüm karşısında söyleyeceğimiz çok bir şey yok. Ölüm bizim için bir ibret. Ölüm her an gelebilecek bir şey. Bir gerçek var hepimiz öleceğiz ve her an yanımızda ve bizi takip ediyor.” dedi.

Yetkin’e Allah’tan rahmet dileyen Yıldız, “Acılı ailesine de başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Hepimizin başı sağolsun.” ifadesini kullandı.

Bekar olduğu ve 2008 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası stent takıldığı öğrenilen Prof. Dr. Yetkin’in cenazesi, törenin ardından memleketi İzmir’e uğurlandı.

Cenaze törenine, CÜ Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, akademisyenler ve hastane çalışanları katıldı.