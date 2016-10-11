Kalp sorunu olan bebek ambulans helikopterle sevk edildi

NİĞDE (AA) – Niğde’de kalp ve solunun yetmezliği çeken 2,5 aylık bebek, ambulans helikopterle İstanbul’a sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kalp ve solunum yetmezliği tedavisi gören 2,5 aylık Hatice Arı’nın ileri tetkik ve tedavi amacıyla İstanbul’da bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Sevk için Kayseri’den Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans helikopter, Ömer Halisdemir Üniversitesindeki piste iniş yaptı. Ambulanstan helikoptere kuvözde götürülen bebek, kuvözden çıkartılarak doktorlar tarafından hava ambulansına bindirildi.

Kontrollerin ardından minik Hatice’yi taşıyan hava ambulansı İstanbul’a hareket etti.

İl Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, bebeğin doğuştan “hipoplastik kalp sendromu” rahatsızlığı bulunduğunu ve İstanbul Siyami Ersek Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisine sevk edildiğini belirtti.