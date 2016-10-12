Kaman-5 cevizi ulusal sempozyumda anlatılacak

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde üretilen Kaman-5 cevizi, Bolu’da düzenlenecek olan 3. Ulusal Ceviz Sempozyumunda tanıtılacak.

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamda, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde yarın başlayacak 3. Ulusal Ceviz Sempozyumuna ekip olarak katılacaklarını söyledi.

Kaman ilçesinin lezzeti ve ince kabuğu ile bilinen ceviz çeşitlerinden Kaman-5 ile ilgili poster ve sözlü bildiri sunacaklarını ifade eden Yılmaz, ilklim koşullarına uyumu ve yetiştirilmesiyle ilgili bilgi vereceklerini dile getirdi.

Sempozyumun 3 gün süreceğini ve Türkiye’nin başka illerindeki ceviz üretiminin de ele alınacağına işaret eden Yılmaz, Kaman ilçesindeki üretici temsilcilerinin de sempozyuma Kaman-5 cevizi fidesi götüreceğini kaydetti.

Yılmaz, “Tescilli Kaman-5 cevizi özellikleri itibariyle yerliler arasında verimli bir çeşittir. Sempozyumda bu çeşitle özellikleri, iklim şartlarına uyumu ve yetiştirilmesiyle ilgili poster ve sözlü bildiri sunacağız. Üreticilerimizin götüreceği ceviz fideleri de sempozyumda gösterilecek.” ifadelerini kullandı.