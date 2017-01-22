Kaman cevizi çikolataya değer kattı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, ince kabuğu ve lezzetli aroması ile dünyaca ünlü Kaman cevizini çikolatayla buluşturan iki kardeşin yaptığı cevizli çikolata, büyükşehirler ve çevre illerden de beğeni topladı.

Kardeşi Hacı Çakır ile ilçede pasta üretimi yapan Aykut Çakır, AA muhabirine, bal, karamel ve çikolata yağı bulunan cevizli çikolatanın başka yerlerden getirilen cevizlerle aynı tadı vermediğini, bunun denemelerini de yaptıklarını söyledi.

Kaman’a özgü farklı bir lezzeti ortaya çıkarma fikriyle hareket ettiklerini anlatan Çakır, şöyle konuştu:

“Belli bölgelerin belli ürünleri var. Yörelerine ait ürünlerle cezerye, şekerleme gibi tatlar yapıyorlar. Biz de Kaman’da pasta imalatı yapıyoruz. Kaman’a ait dünyaca ünlü cevizle neler yaparız diye düşünürken aklımıza cevizli çikolata geldi. Önce cevizli ballı çikolata yaptık sonra işi geliştirip daha lezzetli hale getirmek için çikolata kısmı ceviz kabuğuna benzeyen ve tüm ceviz içinin yer aldığı çikolatayı yaptık. Allah’a şükür, Kaman cevizinin verdiği lezzetle istediğimiz kıvamı tutturduk.”

Hacı Çakır ise ürünün lezzetini sadece Kaman cevizi ile sağladıklarını vurguladı. Başka cevizlerde aynı kıvamın tutmadığını tespit ettiklerini savunan Çakır, “Don olayından dolayı Kaman cevizinin piyasada fazla bulunmadığı bir yıl dışarıdan aldığımız farklı cevizlerle denedik ancak aradığımız aromayı, lezzeti bulamadık. Çünkü Kaman cevizinin içinde bulunan ceviz yağı çikolatayla birleştiği zaman çikolatanın lezzetini ortaya çıkartıyor. Daha sonraki yıllarda Kaman cevizi ilçemizde bol ürün verince kendi ürünlerimizle tekrar denedik ve istediğimiz sonucu aldık. Kaman cevizinin lezzet farkını burada da görmüş olduk.” dedi.

Çakır, Kaman cevizinin her ürüne ayrı lezzet verdiğine işaret ederek, bu lezzetin ilçenin toprak yapısı ve ikliminden kaynaklandığını aktardı.

Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirler ve çevre illerden cevizli çikolataya ilgi olduğunu ifade eden Çakır, “Bizim burada yetişen cevizlerin tadını dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. İş yerimizde çikolata ile özleştirip tam ceviz içi, tereyağ, bal, çikolata yağı ile ürettiğimiz Kaman cevizli çikolatayı insanlar tercih ediyor. Amacımız Kaman’ı tanıtmak. Bunun için herkesi ilçemize davet ediyoruz. Özellikle ceviz çikolatamızı tatmalarını öneriyoruz.” diye konuştu.

Hacı Çakır ayrıca Kaman cevizini kullanarak baklava, kurabiye, sadrazam sarması, cezerye, turta gibi lezzetler ve cevizli kolonya üretimi de yaptıklarını sözlerine ekledi.