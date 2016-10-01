Kaman cevizi görücüye çıktı

– Bu yıl 25’incisi düzenlenen Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başladı

KIRŞEHİR (AA) – Lezzeti ve ince kabuğuyla bilinen Kaman cevizi, bu yıl 25’inci kez düzenlenen festivalde tüketiciyle buluştu.

Kaman Belediyesi tarafından organize edilen 25. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali dolayısıyla Atatürk ve 25 Aralık caddelerine standlar kuruldu.

Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, burada yaptığı açıklamada, yaşanan terör olayları ve darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşların manevi şahsiyetlerine duydukları saygı nedeniyle bu yıl festivalin eğlence bölümünün iptal edildiğini belirtti.

Talu, “Tertip komitemiz yaptığı toplantıda yaşanılan bunca acı içinde eğlence yapmanın uygun olmayacağı görüşünde birleşerek, çeşitli sanatsal faaliyetler ve konserlerin yer aldığı bölümü iptal etti. Festival programının resmi protokol töreni yapılmadı. Festivalin ana nüvesini oluşturan ceviz ve yöresel ürünler satış reyonları ise önceden kararlaştırıldığı gibi 1-2 Ekim arasında 25 Aralık ve Atatürk caddelerine kurulan stantlarda ziyaretçilerle buluştu.” diye konuştu.

Erhan Talu, Kaman cevizi alacaklara, mutlaka “Kaman Cevizi Üretici Kartı” olup olmadığını kontrol etmelerini önerdi.

Festival yarın sona erecek.