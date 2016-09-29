Kaman cevizinde düşük rekolte beklentisi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde üretilen ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü cevizde, don zararı nedeniyle yüzde 50 rekolte kaybı bekleniyor.

Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilkbaharda yaşanan don olayı nedeniyle ceviz rekoltesinde yüzde 50 kayıp beklendiğini söyledi.

Eylül ayının ikinci yarısından itibaren ceviz hasadının başladığını belirten Göçmen, çırpma makinesi yardımıyla ürünün toplandığını anlattı.

Göçmen, Kaman’da yaklaşık 10 bin dönüm kapama ceviz bahçesi olduğunu ve bir ağaçtan yaklaşık 20-25 kilogram ürün elde edildiğini belirterek, “Kilosunu 25-30 lira arasında satıyoruz. İlkbahar donlarından etkilenmemiş olsaydık ekonomik getirisi güzel olacaktı. Bu yıl yüzde 50 ürün kaybımız var.” dedi.

Ceviz üreticisinin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de don olayı nedeniyle sorunlu bir hasat dönemi geçirdiğine değinen Göçmen, “Buradan yetkililere sesleniyorum. Sigorta şirketleri ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak ceviz üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Ceviz işçiliği öyle kolay değil. 8 veya 10 yıl ürün alamıyorsunuz ama aldıktan sonra gayet güzel, ekonomik desteği var.” diye konuştu.

İthal cevizin birçok yerde “Kaman cevizi” diye satılmaya çalışıldığına da dikkati çeken Göçmen, şunları kaydetti:

“İlçede bile ithal ceviz, Kaman cevizi diye satılmaya çalışılıyor. Çarşıda, pazarda ve yolda satılan her ceviz, Kaman cevizi değildir. Kaman cevizi isim kullanarak hem ilçemize zarar verilmekte hem de üretici ve tüketiciler mağdur edilmektedir. Maalesef, yasal olarak bunun önüne geçemiyoruz. Tüketiciler ceviz alırken hepsinin tornadan çıkmış gibi olmamasına, irili ufaklı olmasına, elle kırılabilir olmasına ve yumuşak kabuklu olmasına dikkat etsinler.”

Ceviz üreticisi Halit Alkan da bu yıl geçen senelere göre daha iyi bir verim elde ettiğini belirterek, daha önce yüzde 80’lere varan don zararları yaşandığını söyledi.

Cevizin kilogramının 20 liradan başladığını aktaran Alkan, sigorta şirketlerinin don zararlarını kapsam dışı tutması nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade etti.